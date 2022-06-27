В райцентре Карелии открыли мемориальную доску в память о погибшем на Украине земляке Андрее Гришине (ФОТО)

Памятную доску установили на стене школы №3 в Медвежьегорске, где учился Андрей Гришин.

Как сообщается в паблике «Медвежьегорск Online», сегодня, 7 июля, состоялась церемония открытия мемориальной доски Гришину Андрею, погибшему в ходе спецоперации в Украине.

Памятную доску установили на стене школы № 3 в Медвежьегорске, где учился Андрей.

Ранее сообщалось, что 36-летний Андрей Гришин, гвардии младший сержант служил по контракту в Ленобласти, был командиром отделения мотострелкового батальона. Погиб при исполнении воинского долга на Донбассе.

Жители Медвежьегорска в соцсети предлагали в память о погибшем земляке назвать улицу в городе, «чтобы героя знали все».