В райцентре Карелии произошла авария на сетях теплоснабжения

В Питкяранте, оставшейся без воды прошлой зимой, вновь случилась авария, уже на сетях теплоснабжения — жители бьют тревогу.

На официальной странице администрации Питкярантского муниципального района вчера, 13 декабря, в 9.09 утра появилось объявление о снижении параметров теплоснабжения в районном центре.

«Уважаемые жители города Питкяранта! По техническим причинам снижены параметры теплоснабжения городской системы. Ведутся работы по устранению аварии. В течении дня параметры теплоснабжения вернутся в норму», — говорится на странице администрации в социальной сети.

Между тем в паблике «Нетипичная Питкяранта», где также появилось объявление об аварии, жители города говорят, что тепло до вечера не появилось в домах.

«Более 12 часов в городе нет тепла зимой», «скоро ночь, а воз и ныне там», «уже вечер, дома холодно», — комментируют горожане ситуацию с теплоснабжением.

Напомним, зимой 2021 года из-за аварии на сетях водоснабжения без воды остались более 800 социальных объектов и жилых домов, где проживала большая часть населения города. В Питкяранте был введен режим ЧС, несколько дней шел монтаж резервного водопровода. В ноябре завершилось расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании, которого обвиняют в халатности, повлекшей заморозку водопровода.