В райцентре Карелии расчищают площадку для строительства домов для переселенцев из «аварийки»

В Суоярви разберут три дома, чтобы освободить участок под новую застройку.

Работы ведутся на улице Октябрьская в Суоярки. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр строительства, ХКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

«Сейчас начинается разборка дома 22 по улице Октябрьская. На очереди рядом стоящие дома 24 и 26, из которых завершают переезд две семьи. Планируется в этом месяце закончить снос домов и далее предоставить участок в аренду строительной компании АО «Специализированный застройщик «КарелСтройМеханизация», — пишет Виктор Россыпнов.

Как отметили в Минстрое республики, инженеры КСМ уже разработали проектную документацию на строительство 145-квартиного дома на этом участке. Проект в мае должен пройти экспертизу. Следующий участок, который планируется освободить под стройку в городе, — в районе домов 6, 8, 10,12, 14 по ул. Первомайской.

По действующей программе переселения граждан из аварийного фонда в Суоярвском районе уже расселено 390 квартир.

Ранее Минстрой Карелии оценил влияние запрета импорта стройматериалов на программу по аварийному жилью.