В райцентре Карелии сгорела баня (ФОТОФАКТ)

В деревне Олонецкого района сгорела частная баня.
Как сообщается в паблике пожарно-спасательного отряда Олонецкгог района, 1 сентября в 20.20 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в деревне Устье Обжа горит баня.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные Олонца.
Баня все же сгорела, но погибших и пострадавших нет, сообщили в пожарные из Олонца.
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