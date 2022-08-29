В райцентре Карелии сгорела баня (ФОТОФАКТ)

В деревне Олонецкого района сгорела частная баня.

Как сообщается в паблике пожарно-спасательного отряда Олонецкгог района, 1 сентября в 20.20 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в деревне Устье Обжа горит баня.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные Олонца.

Баня все же сгорела, но погибших и пострадавших нет, сообщили в пожарные из Олонца.