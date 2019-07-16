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Новости. Общество
13:41, 16 Июля 2019
фото: @ Вячеслав Нестеров / пресс-служба правительства Карелии

В рамках нацпроекта "Экология" в Карелии очистят более 80 км береговых полос в 2019 году

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К 2024 году в Карелии планируется очистить 489 километров береговых полос водных объектов и прилегающих акваторий; в этом году уже очищено более 80 километров, сообщает Минприроды республики.

"Проект реализуется совместно с органами местного самоуправления", – отмечается в сообщении.

Весной 2019 года Минприроды Карелии составило совместный план уборки береговых полос водных объектов и прилегающих акваторий во всех муниципальных образованиях. Мусор и древесный хлам убирают волонтеры, местное население, муниципальные служащие, общественные организации.

По промежуточным итогам более 2,5 тысяч человек очистили 83 км прибрежных полос.



Мероприятия проводятся без финансирования. За счет субвенций из федерального бюджета разрабатывается проект "Ликвидация засорения и очистка русла реки Неглинка на территории Петрозаводска".

Реализация проекта планируется в 2020 году в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов", который, в свою очередь, входит в национальный проект "Экология".

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Комментарии

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Тюлень Ладожский
2019-07-16 15:59:26
Там, где доступ к воде есть, обязательно и шашлык пожарят, и тачку помоют, и заодно лес подпалят наши простые люди. Ничьё же. Стеречь некому. Волонтёрство ничего не решает: завтра же загадят снова.
карел
2019-07-16 15:16:33
Волонтёры почистят , а бабло утащат , вот и весь проект . как и все другие ..
кир
2019-07-16 14:10:22
Столбы надо зачистить от "наркозависимости". Несколько лет действует преступная группировка, а вы не видите. Интерес имеете? В.Поташов статью расследования бы разместил. Или слабо?
zanoza
2019-07-16 14:03:47
Большая часть загрязнений водоёмов связана с хозяйственной и промышленной деятельностью человека. Можно назвать несколько основных загрязняющих факторов:
1.Экологические бедствия: утечки химических реагентов в результате поломок на предприятиях, крушение танкеров с нефтью и т.д.
2.Сточные воды (городская канализация, бытовые отходы, компоненты моющих и чистящих средств, выброшенные лекарства, лакокрасочные и строительные жидкости).
3.Токсичные соединения с городских свалок смываются дождями в нижние слои грунта и отравляют подземные источники).
4.Выбросы предприятий, неочищенные стоки сливаются непосредственно в водоёмы и содержат ряд ядовитых химических соединений, тяжёлые металлы, а иногда и радиоактивные компоненты.
5.Бытовой мусор затрудняет циркуляцию воды и разлагаясь отравляет водоёмы (батарейки, пластиковая посуда, бумага, пищевые отходы и т.д.).
6.Сельскохозяйственные загрязнения (нитраты, пестициды, остатки органических и минеральных удобрений, инсектициды и т.д.).
7.Отходы животноводства, рыбных ферм, кожевенной и мясомолочной промышленности (навоз, гормоны, антибиотики, лекарственные препараты, заражённые материалы, формалин, остатки кормов и т.д.)

Разве у нас решены эти проблемы и осталось только мусор собрать с прибрежных зон?



однозначно
2019-07-16 13:58:39
Куркуляцкие бани когда на берегу водоемов зачистят ?
Гость
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