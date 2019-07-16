В рамках нацпроекта "Экология" в Карелии очистят более 80 км береговых полос в 2019 году

К 2024 году в Карелии планируется очистить 489 километров береговых полос водных объектов и прилегающих акваторий; в этом году уже очищено более 80 километров, сообщает Минприроды республики.

"Проект реализуется совместно с органами местного самоуправления", – отмечается в сообщении.



Весной 2019 года Минприроды Карелии составило совместный план уборки береговых полос водных объектов и прилегающих акваторий во всех муниципальных образованиях. Мусор и древесный хлам убирают волонтеры, местное население, муниципальные служащие, общественные организации.



По промежуточным итогам более 2,5 тысяч человек очистили 83 км прибрежных полос.





Мероприятия проводятся без финансирования. За счет субвенций из федерального бюджета разрабатывается проект "Ликвидация засорения и очистка русла реки Неглинка на территории Петрозаводска".



Реализация проекта планируется в 2020 году в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов", который, в свою очередь, входит в национальный проект "Экология".