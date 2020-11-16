В рейтинге эффективности лесного хозяйства Карелия провалилась во вторую десятку российских регионов.

В первой половине 2020 года объем незаконных рубок в карельских лесах составил более 2,5 тысячи кубометров.

Такие данные привело Федеральное агентство лесного хозяйства в рейтинге регионов страны по нелегальной заготовке древесины. На фоне общего объема лесозаготовки в республике, который в первом полугодии превысил 4 миллиона кубометров, размах деятельности "черных лесорубов" в Карелии выглядит не столь масштабным, как, например, в Сибири или на Дальнем Востоке, но ситуация все же далека от благополучной.

В целом, федеральный центр относит Карелию к регионам с высоким уровнем эффективности осуществления переданных полномочий в области лесного хозяйства. По общей оценке республика заняла в рейтинге Рослесхоза 15 место в стране, и в этом отношении Карелия обогнала соседнюю Архангельскую область, расположившуюся по эффективности ведения лесного хозяйства на 36 строчке, и Республику Коми, которой досталась 19 позиция. Однако лидером прошлогоднего рейтинга оказалась Ленинградская область, а еще один соседний с Карелией регион – Вологодская область – вышла по итогам 2019 года на 6 место. Более того, если сравнить положение Карелии в этом рейтинге с тем, которое она занимала в 2018 году, то выяснится, что республика заметно провалилась – сразу на шесть позиций, и это тревожный сигнал для карельских властей.

Читайте подробнее в статье "И "черные лесорубы", и лесные пожары".