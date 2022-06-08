В Республиканской больнице Карелии открылось впервые отремонтированное за 25 лет травматологическое отделение

Средства, направленные на ремонт травматологического отделения республиканской больницы, предоставлены как из федерального, так и республиканского бюджетов.

Как написал на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков, открыли после ремонта травматологическое отделение в нашей республиканской больнице.

«Последний косметический ремонт был здесь 25 лет назад. Три года мы приводили отделение в порядок. Оценил сделанное — сработали качественно», — сказал глава республики.

Артур Парфенчикв отметил, что отремонтировали операционные, палаты, кабинеты для персонала и бытовые помещения. Установили операционные столы, артроскопическую стойку, рентгеновскую и наркозно-дыхательную технику — за что спасибо федералам, средства на покупку выделили из резервного фонда правительства РФ.

«С таким оснащением самые сложные операции, в том числе и по эндопротезированию нашим хирургам по плечу. А республика купила спецоборудование для проведения операций и моечную машину, — написал Парфенчиков. — Качественная медицина — одна из ключевых наших задач, и мы к этому стремимся. Ну, а жителям Карелии желаю все же не болеть. Будьте здоровы, друзья!»