В Республиканской психиатрической больнице Карелии обнаружены нарушения при выплате зарплат

Минздрав Карелии держит ситуацию на контроле, сообщили в ведомстве.

Минздравом Карелии был установлен факт неправильных действий со стороны администрации Республиканской психиатрической больницы по распределению выплат стимулирующего характера за апрель 2019 года, нарушениях в планировании расходов на фонд оплаты труда в течение финансового года, в трактовке отдельных норм трудового законодательства.

Министерством здравоохранения приняты меры по приведению целевых показателей заработной платы в соответствие с нормативными актами. Ситуация в Республиканской психиатрической больнице находится на контроле министерства.