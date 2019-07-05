16:31, 05 Июля 2019
В Республиканской психиатрической больнице Карелии обнаружены нарушения при выплате зарплат
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Минздрав Карелии держит ситуацию на контроле, сообщили в ведомстве.
Минздравом Карелии был установлен факт неправильных действий со стороны администрации Республиканской психиатрической больницы по распределению выплат стимулирующего характера за апрель 2019 года, нарушениях в планировании расходов на фонд оплаты труда в течение финансового года, в трактовке отдельных норм трудового законодательства.
Министерством здравоохранения приняты меры по приведению целевых показателей заработной платы в соответствие с нормативными актами. Ситуация в Республиканской психиатрической больнице находится на контроле министерства.
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