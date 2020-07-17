В Роскачестве рассказали, какие вина подходят к шашлыку

Специалисты советуют выезжающим на пикники отказаться от ликерных вин и быть осторожней с игристыми.

"Искусство подбора вина заключается не в том, чтобы выбрать просто "вкусное", а в том, чтобы вино подходило к поводу его открыть и самой обстановке. Именно поэтому для пикника подойдет особое вино, которое может не сочетаться с романтическим ужином с фруктами и десертами", — цитируют РИА Новости специалистов Роскачества.

Ликерные вина брать на природу не рекомендуется, поскольку для жаркого времени года они все-таки тяжеловаты: портвейны и кагоры, даже коллекционные, лучше оставить для прохладного осеннего вечера.

Из красных вин для пикника лучше выбирать не очень сложные, но достаточно сбалансированные, с хорошо выраженными фруктовыми и пряными оттенками во вкусе. "Для сложных вин с длительной выдержкой и с постепенно раскрывающимся ароматом, который требует декантации, лучше выбрать другой повод", — советуют в Роскачестве.

Белое вино для пикника, шашлыка не должно быть слишком простым и легким. Игристые вина — абсолютно универсальная рекомендация для любого повода; тем не менее для них важна температура подачи, а на природе с этим могут быть сложности. В бокал с полусладким розовым на природе можно бросить пару кубиков льда — тогда алкогольный напиток станет не только фотогеничным, но и вкусным, отмечают эксперты.

Стоит запастись и посудой: приемлемые бокалы "винной" формы сейчас изготавливают из пластика. "И если уж вы привезли на природу бокалы, держите их за ножку. За чашу брать не только "не по этикету", но и негигиенично — весь бокал будет в жирных пятнах от шашлыка, к тому же вино нагревается от руки", — говорится в материалах Роскачества.