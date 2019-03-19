09:13, 19 Марта 2019
В Россельхознадзоре заявили, что запретить применение антибиотиков в молоке нельзя
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Установление запрета на любое содержание антибиотиков в молочной продукции в ГОСТ невозможно и как минимум некорректно.
Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора, комментируя намерение Росстандарта разработать ГОСТ, который запретит антибиотики в сырье и готовой молочной продукции. По мнению ведомства, любой установленный норматив должен быть научно обоснован, оценен и закреплен в техническом регламенте Таможенного союза, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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