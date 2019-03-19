В Россельхознадзоре заявили, что запретить применение антибиотиков в молоке нельзя

Установление запрета на любое содержание антибиотиков в молочной продукции в ГОСТ невозможно и как минимум некорректно.

Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора, комментируя намерение Росстандарта разработать ГОСТ, который запретит антибиотики в сырье и готовой молочной продукции. По мнению ведомства, любой установленный норматив должен быть научно обоснован, оценен и закреплен в техническом регламенте Таможенного союза, пишут "Вести Карелии".

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