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В России 16,4% заразившихся коронавирусом все еще болеют

Новости. Общество
11:02, 03 Сентября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 3 сентября составило 1009995 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 4995 человек, заболевших COVID-19.

Выздоровели за время пандемии 826935 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 5766 пациентов.

Летальных случаев за все время: 17528, за последние сутки подтверждено 114 летальных исхода от коронавируса.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, снизилось на 0,5%, до 165532, пишет ТАСС. Таким образом, сейчас в России еще болеют 16,4% заразившихся коронавирусом.

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