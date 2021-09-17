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В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 20 тысяч человек

Новости. Общество
11:46, 18 Сентября 2021
фото: © freepik

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За сутки в стране выявлено 20 329 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 254 754 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 485 264.

За прошедшие сутки выздоровели 16 247 человек.

За сутки был зарегистрирован 799 летальных исходов. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 197 425.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 186,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 510 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 сентября остаются 1 140 167 человек.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 150 инфицированных, зарегистрировано еще 4 смерти. За время пандемии коронавирус был обнаружен у 63691 человека, выздоровел 60521 пациент, умерли 827 человек.

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