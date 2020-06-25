890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще 24 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии
Сегодня 08:53
Парфенчиков назвал своей заслугой попадание Карелии в особый список отстающих регионов 10
Сегодня 12:53
В Верховном суде Карелии началось рассмотрение иска о незаконности режима самоизоляции 4
Сегодня 15:13
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь 10
Сегодня 15:48
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы"
Сегодня 12:40

В России хотят делать корма для животных из "просрочки"

Новости. Общество
21:30, 25 Июня 2020
фото: © РИА Новости / Саид Царнаев
Загрузка...

В Госдуме разработали законопроект о переработке просроченных пищевых продуктов в корма для животных и удобрения, проект закона направлен в профильные министерства для получения официальных отзывов.

Об этом заявил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет издание "РИА Новости".
 
"Законопроектом предлагается установить возможность нахождения в обороте некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, в отношении которых есть возможность утилизации (переработки), в том числе путем направления на удобрения и корм животным", – говорится в пояснительной записке.

В материалах отмечается, что в настоящее время особенно остро стоит проблема утилизации пищевых продуктов, утративших свои потребительские свойства: продукты с истекшим сроком годности должны быть уничтожены либо утилизированы. Вместе с тем такие пищевые отходы являются ценным и полезным ресурсом для изготовления кормов для животных и удобрений.

"Сейчас вся просрочка едет на свалки и там гниет, из-за этого свалки горят. Переработка почти нулевая. Мы предлагаем дать право переработчикам проводить экспертизу продуктов, а сейчас это должны делать продавцы, и перерабатывать просрочку в корма для животных. Эта практика существует уже во многих странах и зарекомендовала себя", – пояснил Бурматов.
 
Законопроектом предлагается предоставить право, но не обязанность, организациям-"утилизаторам" нести расходы на экспертизу, хранение, перевозку, утилизацию или уничтожение некачественных продуктов. При этом исключается возможность нахождения в обращении некачественных и опасных пищевых продуктов в целях употребления их в пищу человеком.

По словам Бурматова, проект закона направлен в Минприроды, Минсельхоз и Минпромторг для получения официальных отзывов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей

Аналитика

Сегодня 18:33
Политкухня
Депутаты Законодательного собрания прокомментировали отчет главы Карелии о результатах деятельности правительства республики за 2019 год
Парламентарии выступили с комментариями после отчета главы Карелии Артура Парфенчикова, который прозвучал в стенах Законодательного собрания в четверг, 25 июня.
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы"
Сегодня 12:40
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
23.06.2020 12:13
"Изжога после ягодного бизнеса" 1
22.06.2020 15:31
"Болит душа за каждого пациента"
19.06.2020 12:31
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»