В России хотят делать корма для животных из "просрочки"

В Госдуме разработали законопроект о переработке просроченных пищевых продуктов в корма для животных и удобрения, проект закона направлен в профильные министерства для получения официальных отзывов.

Об этом заявил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет издание "РИА Новости".



"Законопроектом предлагается установить возможность нахождения в обороте некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, в отношении которых есть возможность утилизации (переработки), в том числе путем направления на удобрения и корм животным", – говорится в пояснительной записке.



В материалах отмечается, что в настоящее время особенно остро стоит проблема утилизации пищевых продуктов, утративших свои потребительские свойства: продукты с истекшим сроком годности должны быть уничтожены либо утилизированы. Вместе с тем такие пищевые отходы являются ценным и полезным ресурсом для изготовления кормов для животных и удобрений.



"Сейчас вся просрочка едет на свалки и там гниет, из-за этого свалки горят. Переработка почти нулевая. Мы предлагаем дать право переработчикам проводить экспертизу продуктов, а сейчас это должны делать продавцы, и перерабатывать просрочку в корма для животных. Эта практика существует уже во многих странах и зарекомендовала себя", – пояснил Бурматов.



Законопроектом предлагается предоставить право, но не обязанность, организациям-"утилизаторам" нести расходы на экспертизу, хранение, перевозку, утилизацию или уничтожение некачественных продуктов. При этом исключается возможность нахождения в обращении некачественных и опасных пищевых продуктов в целях употребления их в пищу человеком.



По словам Бурматова, проект закона направлен в Минприроды, Минсельхоз и Минпромторг для получения официальных отзывов.