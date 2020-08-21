В России хотят создать единую базу аренды жилья

Речь идет о создании единой государственной платформы, которая должна повысить прозрачность арендных сделок.

Единый федеральная онлайн-платформа по аренде жилья появится в России. Соответствующий законопроект, инициатором которого выступил Виталий Мутко, уже подготовлен и будет внесен в Госдуму в сентябре, а в следующем году система будет запущена, передает телеканал "Звезда".



Сервис сделает арендные сделки более прозрачными. Арендаторам он поможет подобрать жилье, составить договор и дать гарантии того, что договор с ними не расторгнут, а государство получит дополнительные налоги.

По данным Минстроя, в России сдается свыше 5 миллионов квартир. Поступления в бюджет от их аренды могут составить до 200 миллиардов рублей в год. Для реализации идеи нужны поправки в налоговое законодательство, считает член Совета Федерации Сергей Калашников.

По его словам, если человек снимает жилье на 11 месяцев – то есть неполный год или меньше, то он не обязан об этом сообщать в налоговые органы.