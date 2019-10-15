В России хотят ввести единую платежку за ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.

Об этом говорится в проекте отзыва правительства. Сейчас документ находится на рассмотрении в кабмине, пишут "Известия" со ссылкой на секретариат вице-премьера Виталия Мутко.

Проект закона о едином платежном документе (ЕПД) депутаты во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым внесли в Госдуму 19 июня этого года, Документ вводит два новых понятия – ЕПД и "расчетный центр".



Цель проекта – увеличить собираемость платежей за ЖКУ, снизить риски хищений управляющих компаний (УК) за счет повышения прозрачности их расчетов с поставщиками, а также усилить контроль обоснованности тарифов.

Законопроект предполагает, что в ЕПД появятся следующие строки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора. Дело в том, что сейчас в ряде регионов гражданам приходит несколько платежек за ЖКУ – по разным видам услуг.

В ЕПД также должно быть проще вписывать строку за добровольное страхование жилья от ЧС, сказал эксперт рабочей группы "Качество повседневной жизни" ОНФ Арсений Беленький. Но к вопросу включения необязательных платежей в единый документ стоит подойти осторожно, поскольку это может увеличить и без того высокие расходы населения, подчеркнул он.