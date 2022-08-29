В России изменились статьи закона «О ветеранах»

К ветеранам боевых действий отнесена новая категория военнослужащих.

Как сообщили в военной прокуратуре Петрозаводского гарнизона, в Федеральном законе № 360-ФЗ были внесены изменения в статьи 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах».

«Военнослужащие органов федеральной службы безопасности, в том числе уволенные в запас (отставку), выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, отнесены к ветеранам боевых действий», — гласят изменения в статьях.

В прокуратуре уточнили, что военнослужащие, ставшие в результате выполнения указанных выше задач инвалидами, законом отнесены к инвалидам боевых действий.

Настоящий Федеральный закон распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.