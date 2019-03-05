В России изымут из продажи еще один препарат от кашля

Росздравнадзор изымет из обращения еще один лекарственный препарат "Эриспирус", содержащий вещество фенспирид.

Ранее сообщалось, что препараты от кашля "Эреспал" и "Эпистат", содержащие фенспирид, изымаются из продажи, так как могут повлиять на здоровье сердца, пишет "РИА Новости".

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо ЗАО "Сандоз" об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов "Эриспирус" (МНН: Фенспирид)", – говорится в письме.



Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения лекарственных средств предоставить в территориальный орган Росздравнадзора сведения, подтверждающие возврат всех серий указанных лекарств поставщикам, уточняется в письме.