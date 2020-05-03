В России коронавирус выявили у более чем 10,5 тысяч человек за сутки

Всего в стране с начала пандемии заразилось более 145 тысяч человек.

За последние 24 часа в России выявили 10 581 человека, зараженного коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сведения оперативного штаба по противодействию инфекции.



Всего в стране с начала пандемии заразилось 145 268 человек, из них сейчас проходят лечение 125 817 человек.



Регионом с самым активным распространением вируса остается Москва. Также непростая обстановка сложилась в Московской области и Санкт-Петербурге.

За последние сутки в России выздоровело 1456 человек, у которых был диагностирован коронавирус, общее число излечившихся — 18 095.



В Карелии диагноз COVID-19 подтвержден у 91 человека.