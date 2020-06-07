В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесли законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Данный законопроект в Госдуму внесли представители фракции ЛДПР. Он предусматривает возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года, сообщает издание Газета.ру.

"Осуществить с 1 июля 2020 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), установленных по состоянию на 30 июня 2020 года, гражданам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию", - отмечается в документе.

При этом стоимость одного пенсионного коэффициента предлагается установить в размере 93 рублей. Значение фиксированной выплаты к страховой пенсии предложено в размере 5686 рублей 25 копеек.

"Пенсионеры работают "нелегально" (без оформления документов, по чужим документам, на половину ставки), чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учета. Соответственно происходит нарушение трудового и пенсионного законодательства", - говорится в проекте закона.

Кроме того, по словам авторов документа, данная ситуация приводит к снижению поступления страховых взносов и сказывается на настроениях населения:

"Следует также отметить негативное отношение к существующему положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост социальной напряженности и подрывает доверие к пенсионной системе в целом", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом инициатива сопровождается отрицательным отзывом кабмина, который не поддержал поправки, не найдя в них достаточных обоснований и источников расходов. Отмечается, что для реализации законопроекта потребуются дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2020 году в объеме 184,25 миллиарда рублей, однако источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств в поправках не определены, как того требует Бюджетный кодекс. По этой причине правительством проект не поддерживается.

Напомним, в России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось.