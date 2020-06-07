890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Куда жаловаться на нарушения "масочного режима" в общественном транспорте, рассказали в мэрии Петрозаводска 8
Сегодня 10:08
Водитель из Вологодской области заснул за рулем и врезался в дерево на трассе в Карелии 1
Сегодня 09:24
"Праздновать особо нечего, да и не на что" 3
Сегодня 15:49
Мошенники придумали новый способ обмана, связанный с компенсациями пенсионерам 4
Сегодня 15:44
Внучка проехалась в мурманском поезде и заразила коронавирусом бабушку в Карелии, сообщил Парфенчиков 8
Сегодня 10:32
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ) 9
Сегодня 13:26

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Новости. Общество
19:40, 07 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Борис Кавашкин
Загрузка...

В Госдуму внесли законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Данный законопроект в Госдуму внесли представители фракции ЛДПР. Он предусматривает возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года, сообщает издание Газета.ру.

"Осуществить с 1 июля 2020 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), установленных по состоянию на 30 июня 2020 года, гражданам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию", - отмечается в документе.

При этом стоимость одного пенсионного коэффициента предлагается установить в размере 93 рублей. Значение фиксированной выплаты к страховой пенсии предложено в размере 5686 рублей 25 копеек.

"Пенсионеры работают "нелегально" (без оформления документов, по чужим документам, на половину ставки), чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учета. Соответственно происходит нарушение трудового и пенсионного законодательства", - говорится в проекте закона.

Кроме того, по словам авторов документа, данная ситуация приводит к снижению поступления страховых взносов и сказывается на настроениях населения:

"Следует также отметить негативное отношение к существующему положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост социальной напряженности и подрывает доверие к пенсионной системе в целом", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом инициатива сопровождается отрицательным отзывом кабмина, который не поддержал поправки, не найдя в них достаточных обоснований и источников расходов. Отмечается, что для реализации законопроекта потребуются дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2020 году в объеме 184,25 миллиарда рублей, однако источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств в поправках не определены, как того требует Бюджетный кодекс. По этой причине правительством проект не поддерживается.

Напомним, в России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако положительных решений по этому вопросу не выносилось.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус
01.06.2020, 18:23
Пьяному медику не разрешили бороться с коронавирусом на Белопорожских ГЭС в Карелии (ВИДЕО)
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 8
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 9
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  9
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 26
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

05.06.2020 15:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
Американская академия офтальмологии рекомендовала отказаться от использования контактных линз в период пандемии Covid-19
05.06.2020 11:00
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»