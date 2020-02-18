В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Госдума рассмотрит поправки в 157 статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги.

Правовое управление Госдумы не нашло замечаний к законопроекту "О внесении изменений в ст. 157 Жилищного кодекса", разработанному депутатом Алексеем Куринным. Парламентарий предлагает закрепить в законе случаи запрета отключения в многоквартирных домах за неуплату горячего и холодного водоснабжения, а также отопления, пишут "Известия".

Алексей Куринный заявил, что причиной его инициативы стали жалобы граждан, квартиры которых затопило из-за недобросовестных соседей, не плативших за коммунальные услуги.

"Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, всё приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями", – пояснил депутат.

По его словам, также нельзя отключать и отопление – ведь семьи, которые не могут заплатить за газ, вынуждены жить в холоде.

Глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что законопроект поможет устранить пробелы в законодательстве.

"Запрет на отключение частично прописан в постановлении правительства, но там нет четкого определения по ограничению таких действий, в частности по водоотведению. Поэтому, к большому сожалению, есть безобразные примеры отключений. Это приводит к нарушению всех санитарных норм. И страдает как сам должник, так и другие жители этого дома", – пояснила парламентарий.

В "Справедливой России", ЛДПР и КПРФ уже готовы поддержать законопроект.