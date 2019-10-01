В России начали продавать книги и билеты в кино по паспорту

В России кассиры и контролеры в кинотеатрах, а также библиотекари и продавцы книжных магазинов получили право спрашивать у посетителей паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Сведения о вступившем в силу законе опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, пишет Lenta.ru.

Документ придется показывать в том случае, если фильм или иное зрелищное мероприятие идет с возрастной маркировкой "18+", а у сотрудников есть сомнения в том, что посетитель уже достиг этого возраста.

Такие же требования ввели и для «продажи, проката, аренды и выдачи из фондов общедоступных библиотек информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей», говорится в справке Государственно-правового управления Кремля.

Помимо этого, закон запрещает распространение информационной продукции категории 18+ на расстоянии менее 100 метров от детских садов, школ, лагерей, санаториев и других организаций, если это не противоречит местным законам.