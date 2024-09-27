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В России начался призыв в армию

Новости. Общество
15:10, 30 Сентября 2024
фото: © nikitabuida / Freepik

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Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу.

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

«Осуществить с 1 октября 2024 года по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 133 тыс. человек».

Верхняя граница призывного возраста для срочной службы в РФ повышена с 27 до 30 лет с 1 января текущего года. При этом новые правила не касаются тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 лет и кто уже находится в запасе. Также отсрочка от призыва на срочную службу предоставляется гражданам, работающим в аккредитованных IТ-компаниях, до достижения ими 30 лет.

Также указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Обеспечить выполнение всех необходимых в рамках призыва мероприятий поручается правительству РФ, региональным властям и призывным комиссиям.

Впервые призыв в армию пройдет с использованием государственной информационной системы единого воинского учета и реестра повесток. Закон о создании такого реестра глава государства подписал в апреле прошлого года. В состав сведений реестра, помимо базовых данных граждан, входят: личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья. Реестр не будет содержать сведения, составляющие государственную тайну или охраняемую законом тайну.

При этом, как сообщал летом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, бумажные повестки в ходе осеннего призыва сохранятся в большинстве российских регионов.

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