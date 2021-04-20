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В России намерены создать новый безопасный мессенджер

Новости. Общество
22:00, 20 Апреля 2021
фото: © EPA/JUSTIN LANE
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Российские ученые планируют разработать новый мессенджер с безопасной системой обмена сообщениями.

Ученые научно-образовательной школы Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова "Мозг, когнитивные системы. Искусственный интеллект" предложили новую безопасную систему обмена сообщениями с помощью одноранговых сетей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Ученые научно-образовательной школы МГУ "Мозг, когнитивные системы. Искусственный интеллект" предложили новую безопасную систему обмена сообщениями с помощью одноранговых сетей. Схема реализована в исследовательском прототипе защищенного мессенджера и может в будущем стать основой массового продукта", - цитирует агентство сообщение пресс-службы вуза.

Поясняется, что большинство современных мессенджеров работают по централизованной схеме с сервис-провайдером, на стороне которого стоят серверы, через которые проходит обмен между клиентами. Благодаря такой организации сервис-провайдер имеет неограниченный доступ ко всем коммуникациям. Чтобы создать защищенный мессенджер, нужна альтернативная схема организации систем обмена сообщениями – это одноранговые сети – P2P (peer-to-peer). В таких схемах может не быть одной центральной точки и сервис-провайдера в обычном его понимании. Клиентские программы образуют динамическую сеть, через которую передаются сообщения.

Сотрудники факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ использовали группу алгоритмов, объединенных словосочетанием "доказательства с нулевым разглашением" (zero knowledge proof). Это математически строгий метод, который позволяет участникам убедиться, что они оба знают некий факт, при этом не раскрывая друг другу сам факт.

"В одноранговых (P2P) топологиях возникает проблема доверия: как убедиться с математической точностью, что собеседник это тот, за кого он себя выдает? На решение этой проблемы направлено наше исследование. Главный вывод заключается в том, что технически организовать рабочую схему доверия в криптографическом смысле вполне возможно. Предложенная на ВМК МГУ схема уже реализована в нашем исследовательском прототипе защищенного мессенджера, возможно, в будущем он станет основой какого-то массового продукта", – рассказал кандидат физико-математических наук, заведующий лаборатории Интеллектуальных систем кибербезопасности факультета ВМК МГУ Денис Гамаюнов.

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