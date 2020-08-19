В России от COVID-19 вылечились свыше 80% инфицированных

За последние сутки в России выявлено 4785 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России составило 942106 человек.

Всего в России за время пандемии выздоровели 755513 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 6090 пациентов. Свыше 80% инфицированных уже вылечились.

Летальных случаев за все время: 16099, за минувшие 24 часа подтверждено 110 летальных случаев.

Напомним, по состоянию на 20 августа в Карелии зафиксирован новый летальный исход от COVID-19 – скончалась 78-летняя жительница Петрозаводска.