В России отзывают более 400 автомобилей известной марки

Новости по теме
Загрузка...
Российский дилер Audi, ООО "Фольксваген Груп Рус", отзывает 431 автомобиль моделей А6, А7, А8, А3, Q7 и Q8.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Audi A6, A7, А8, Q7, Q8, A3.
Программы мероприятий представлены ООО "Фольксваген Груп Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Audi на российском рынке", — говорится в сообщении Росстандарта, которое цитирует RNS.
Автомобили какого года выпуска и по какой причине отзывают, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.03.2019, 13:10
05.03.2019, 13:05
10.03.2019, 14:30
05.03.2019, 11:56
10.03.2019, 11:00
07.03.2019, 14:07
Аналитика
11.03.2019 15:47
Политкухня
Въезд большегрузов в центр города могут запретить в Петрозаводске.
11.03.2019 15:02
11.03.2019 12:26
11.03.2019 12:03
07.03.2019 14:07
Чтиво
11.03.2019 11:04
Личное мнение
Нынешний чиновник — это поиск бесконечного получения одобрения, считает политолог Олег Реут.
06.03.2019 13:45
01.03.2019 12:07
28.02.2019 19:31
Медиа
11.03.2019 12:42
Опрос
Будете ли вы поститься?
Комментарии