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Новости. Общество
09:00, 12 Марта 2019
фото: pixabay

В России отзывают более 400 автомобилей известной марки

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Российский дилер Audi, ООО "Фольксваген Груп Рус", отзывает 431 автомобиль моделей А6, А7, А8, А3, Q7 и Q8.

"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Audi A6, A7, А8, Q7, Q8, A3.

Программы мероприятий представлены ООО "Фольксваген Груп Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Audi на российском рынке", — говорится в сообщении Росстандарта, которое цитирует RNS.

Автомобили какого года выпуска и по какой причине отзывают, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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