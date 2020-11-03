В России побит очередной рекорд по числу инфицированных коронавирусом за сутки - 19 768 человек

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштабе РФ.

Так, за последние сутки в России выявлено 19 768 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Общее число зараженных коронавирусом в России на 4 ноября составило 1 693 454 человек.

Выздоровели - 1 266 931 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 15 567 пациентов.

Летальных случаев за все время: 29 217, за последние 24 часа скончались 389 ковидных больных.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 62,4 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 491 тысяча тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 ноября остаются 402 220 человек.