В России появится абсолютно новый морской курорт

Новый город построят с нуля, задача может занять до 10 лет.

В России появится новый современный морской курорт. Причем построить его хотят с нуля, а не переделывать города Краснодарского края и Крыма, где сейчас проводят отпуск туристы. Об этом пишет сетевое издание «Комсомольская правда».

С футуристической идеей на Петербургском международном экономическом форуме выступили и чиновники, и бизнесмены. Похоже, сомнений в том, что новый курорт будет, ни у кого нет. Вопрос в том, где появится пляжный город-сад.

«Нам нужно создавать новые морские курорты, современные, ориентированные на семейный комфортный отдых. Будем предлагать руководству страны создание нового большого курорта федерального уровня. Задача может занять до 10 лет», — обозначила суть глава Ростуризма Зарина Догузова на сессии «Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты».

«В стране не хватает с нуля спроектированного курорта, который будет отвечать всем потребностям туриста, — поддержала идею заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова на сессии „Внутренний туризм в России: как развивать отрасль в новых условиях“. — Он должен быть в теплых регионах, на юге нашей страны, потому что самый востребованный формат отдыха — пляжный».

Вариантов, по мнению Елены Лысенковой, три: Крым, Краснодарский край и недооцененный Каспий, самое теплое наше море.

В мире, кстати, подобных примеров множество — когда на берегу моря строили абсолютно новый курортный город с чистого листа. Или на месте маленькой рыбацкой деревушки (как популярнейший Бенидорм на испанском побережье Кост-Бланка). Или даже создавали искусственные острова, чтобы возвести на них отели и насыпать песчаные пляжи (остров Пальма в Джумейре — самый известный проект).

И сейчас в разных странах вовсю идут такие стройки.

В Египте строят новый суперсовеременный курорт Нью-Аламейн на берегу Средиземного моря — чтобы туристы приезжали и туда тоже, а не только на красноморские пляжи Хургады и Шарм-эль-Шейха.

На Красном море, только на другом его берегу, в Саудовской Аравии, вот-вот откроется новый курорт со своим аэропортом (тоже новым) и десятками островов. Название незамысловатое — Ред Си, то есть Красное море. Первых отдыхающих ждут уже в 2023 году. Обещают, что для туристов в Ред Си будут более мягкие правила по части дресс-кода и напитков, чем на остальной территории Саудовской Аравии.