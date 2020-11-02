В России появится федеральный центр по лекарственному обеспечению граждан

Центр займется закупками медикаментов в рамках федеральных программ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Как сообщили в российском правительстве, центр займется закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, речь идет о препаратах для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также о вакцинах, входящих в национальный календарь прививок.

Организация будет также вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах. Это поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв.