В России повысят первоначальный взнос по ипотеке

Правительство планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек.

Кабмин РФ планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, чтобы регулировать выдачу. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Его слова приводит ТАСС.

«Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторый меры по увеличению первоначального взноса. <…> Объем выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент. Мы смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня по ипотеке», — сказал он.

«В этом году прирост ипотечных портфелей будет более 3,5 трлн рублей», — отметил вице-премьер, напомнив, что в 2022 году прирост ипотеки составил 2 трлн рублей.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин во время «Прямого разговора» руководства ведомства с главами муниципальных образований страны заявил, что спрос на первичном рынке жилья РФ сократится в ближайшие полгода «в связи с теми решениями, которые будут в ближайшее время приняты». Он не уточнял, какие именно решения готовятся.

Правительство РФ уже повышало минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20% в середине сентября 2023 года.