В России предложили вернуть в силовые структуры обращение "господин"

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Автором документа стал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.
По его мнению, такое изменение необходимо ввести после реформирования ряда силовых ведомств. В частности, появились новые рода войск, восстанавливаются исторические подразделения, меняется нравственная составляющая службы, пишет "РИА Новости".
Петров отмечает, что сейчас в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение "товарищ", тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято говорить "господин".
Парламентарий добавил, что после революции 1917 года большевики "злонамеренно" отказались от традиционного обращения.Он попросил Медведева вернуть его во всех ведомствах, связанных с обеспечением законности и порядка.
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