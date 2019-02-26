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Новости. Общество
20:40, 26 Февраля 2019
фото: ТАСС / Владимир Зинин

В России предложили вернуть в силовые структуры обращение "господин"

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Автором документа стал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

По его мнению, такое изменение необходимо ввести после реформирования ряда силовых ведомств. В частности, появились новые рода войск, восстанавливаются исторические подразделения, меняется нравственная составляющая службы, пишет "РИА Новости".

Петров отмечает, что сейчас в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение "товарищ", тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято говорить "господин".

Парламентарий добавил, что после революции 1917 года большевики "злонамеренно" отказались от традиционного обращения.Он попросил Медведева вернуть его во всех ведомствах, связанных с обеспечением законности и порядка.

 
 
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Комментарии

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Неравнодушный
2019-02-26 21:34:05
Уж лучше так) Товарищами раньше на Руси называли себя бродячие торговцы, которые торговали похожим товаром.
однозначно
2019-02-26 20:56:57
Будешь замечать офицера, скотина ? "с".
Горожанин
2019-02-26 20:56:08
Если есть господа, то должны быть и рабы! Глупость и дикость
Zim
2019-02-26 20:52:24
А почему нет? Но если они господа, то кто теперь мы, холопы?
Гость
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