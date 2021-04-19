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Во время пандемии в России почти 6 миллионов человек зарегистрировались как безработные

Новости. Общество
20:40, 19 Апреля 2021
фото: © pixabay
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Практически 6 млн россиян зарегистрировались как безработные в период пандемии 2020 года на портале Роструда «Работа в России».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Роструда Дениса Васильева.

«В период пандемии в прошлом году в оперативном режиме было развернуто на базе платформы содействие в трудоустройстве и в регистрации граждан как безработных. Это решение помогло рассматривать решения бесперебойно и удаленно, что требовала ситуация прошлого года. В результате у нас практически 6 млн граждан подали заявление и были зарегистрированы в качестве безработных», — сказал Васильев на круглом столе на тему «30 лет закону о занятости населения: перезагрузка».

Васильев добавил, что сейчас всего зарегистрировано на платформе 10 млн соискателей и работодателей, а 1,7 млн вакансий представлено на портале каждый день. «То есть это уже серьезный инструмент, который определяет политику на рынке труда», — отметил он.

По данным Минтруда, которые были озвучены 18 марта замглавы ведомства Еленой Мухтияровой, число официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,9 млн человек. Ранее в пресс-службе Минтруда напомнили, что президент РФ Владимир Путин поставил цель вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Решение этой задачи предполагает трудоустройство еще 1 млн россиян из числа безработных.

До начала пандемии количество официально зарегистрированных безработных в России составляло 735 тыс. человек по состоянию на 15 апреля 2020 года, то есть спустя две недели после начала режима нерабочих дней. Уже к середине июня регистрируемая безработица выросла до 2,4 млн человек. Впоследствии глава Минтруда Антон Котяков сообщал ТАСС, что пик безработицы придется на август–сентябрь 2020 года, после чего начнется стабилизация. Так, к концу августа официальная безработица достигла 3,6 млн человек в России, после чего началось ее постепенное снижение.

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