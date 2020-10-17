В России вступили в силу новые правила получения пенсии

Согласно приказу Минтруда, пенсионеры смогут сохранять дату получения пенсии при смене банка, сообщает ТАСС.

Пенсионеры смогут сохранять дату получения пенсии при смене банка, сообщает ТАСС. Соответствующий приказ за подписью министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу.

Согласно приказу, изменения вносятся в 115 пункт правил выплаты пенсий.

"Внести в правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой <…> изменение, дополнив пункт 115 словами "(с сохранением по его просьбе даты доставки при переходе из одной кредитной организации в другую)", - говорится в документе.

В июле Минтруд предложил по желанию получателя сохранять дату доставки пенсии при смене кредитной организации. В ведомстве тогда уточнили, что если раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, дата получения средств также могла измениться, то, согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней.