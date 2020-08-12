В России выявили 5057 новых случаев заражения COVID-19

Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 907758 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5057 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за время пандемии 716396 человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6098 пациентов.

Летальных случаев за все время: 15384, за последние сутки подтверждено 124 летальных случаев с коронавирусом.

На первом месте по числу выявленных больных по-прежнему Москва, за ней следуют: Свердловская область, Санкт-Петербург, Подмосковье, Нижегородская область, Ростовская область, Красноярский край и Иркутская область.