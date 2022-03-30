В России выросли продажи спиртного

Продажи алкоголя в России выросли, показывает статистика.

Объем розничных продаж водки в России в I квартале 2022 года вырос на 6,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил 18,1 млн дал. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей, информирует ТАСС.

«Объем розничной продажи водки в январе — марте 2022 года составил 18,1 млн дал (106,2% от уровня января — марта прошедшего года). В марте продано 6,4 млн дал (110,4% от уровня марта 2021 года)», — отмечается в сообщении.

По данным экспертов, объем розничной продажи коньяка в январе — марте 2022 года вырос на 2,2% и составил 2,99 млн дал, в марте — на 4,8%, до 1 млн дал. Продажи шампанских и игристых вин в январе — марте 2022 года увеличились на 5,8% и составили 4,5 млн дал, в марте — на 5,7%, до 1,5 млн дал.

Объем розничной продажи вин за I квартал вырос на 3,4%, до 12,4 млн дал, в марте — на 6,4%, до 4,5 млн дал.

Объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе — марте 2022 года вырос на 3,9% и составил 52 млн дал, в марте — на 6,6%, до 18,3 млн дал. Объем розничной продажи напитков слабоалкогольных (с содержанием спирта не более 9%) за I квартал вырос на 97,6%, до 3,7 млн дал, в марте — более чем в три раза, до 1,3 млн дал.