В России за 3 года уничтожили 26 тысяч тонн санкционных товаров

Россельхознадзор за три года уничтожил более 26 тысяч тонн санкционной продукции.

Большую часть составляли фрукты и овощи (24,9 тыс. тонн), в основном это были яблоки из Польши и томаты из Турции. Животноводческой продукции уничтожено 862,3 тонны, сообщает "Коммерсантъ".

Напомним, президент России Владимир Путин 6 августа 2014 года ввел запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В этот список вошли: США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Через год, в июле 2015 года, был издан указ об уничтожении продуктов, ввезенных в Россию в обход эмбарго.