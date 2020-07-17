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В России за сутки подтвердили 6234 новых случая коронавируса

Новости. Общество
11:47, 18 Июля 2020
фото: © Игорь Онучин/ТАСС
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Суточный прирост заболевших COVID-19 достиг минимума с конца апреля.

По данным оперативного штаба по борьбе с кононавирусом, за последние сутки в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 6234 человек.

Последний раз суточный прирост был меньше этого числа 27 апреля, когда за день COVID-19 выявили у 6198 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве, где за последние сутки COVID-19 диагностировали у 578 человек. На втором месте по количеству заболевших  - Свердловская область (259 человек), на третьем — Ханты-Мансийский автономный округ (247). В первую пятерку "лидеров" по числу заболевших за сутки также входят Санкт-Петербург (238) и Нижегородская область (205).

За минувшие сутки в России выздоровели 7490 человек, скончались 124 человека.

С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 765 437 человек. Из них 546 863 заболевших выздоровели, 12 247 умерли.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 39 новых случаев коронавируса.

 

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