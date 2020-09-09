В России за сутки выявили 5363 новых случая COVID-19

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 10 сентября составило 1046370 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5363 человек, заболевших COVID-19. При этом более 24% болеют без симптомов.

Новые случаи зафиксировали в 84 регионах – прироста нет только в Ненецком автономном округе.

Выздоровели за время пандемии 862373 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 5915 пациента.

Летальных случаев за все время: 18263, за последние сутки подтверждено 128 летальных исхода от коронавируса.