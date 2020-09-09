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В России за сутки выявили 5363 новых случая COVID-19

Новости. Общество
13:36, 10 Сентября 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 10 сентября составило 1046370 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5363 человек, заболевших COVID-19. При этом более 24% болеют без симптомов.

Новые случаи зафиксировали в 84 регионах – прироста нет только в Ненецком автономном округе. 

Выздоровели за время пандемии 862373 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 5915 пациента.

Летальных случаев за все время: 18263, за последние сутки подтверждено 128 летальных исхода от коронавируса.

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