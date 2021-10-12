В России зафиксирован новый рекорд по смертности от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировано 973 летальных исхода от COVID-19 – наибольшее число смертей с начала пандемии.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 12 октября, за последние сутки в России подтверждено 973 летальных исхода с коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 218 345 россиян с COVID-19.

За минувшие сутки выявлено 28 190 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 146 (7,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 832 964 случая коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 6 894 285.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 20 706 человек.

По данным Роспотребнадзора, всего проведено свыше 197,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 362 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 октября остаются 1 497 780 человек.

Напомним, за сутки у более 270 жителей Карелии диагностирован коронавирус, зарегистрировано три смерти, выздоровели 236 пациентов.