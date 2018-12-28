В России запретили "порошковый" алкоголь

Новости по теме
Загрузка...
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете производства и оборота порошкообразной спиртосодержащей продукции.
Инициатором запрета выступило правительство России, сообщает "Коммерсатъ".
Под "порошкообразной спиртосодержащей продукцией" понимаются пищевые и непищевые сухие вещества, которые содержат более 0,5% этилового спирта и предназначены для получения продукции в жидком виде.
"Данная продукция не имеет разрешения для реализации на территории стран Европейского союза, а также, согласно официальным данным Бюро по торговле и налогам по алкоголю и табаку, в США этот вид продукции разрешен для реализации только в отдельных штатах",— говорилось в пояснительной записке к законопроекту.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.12.2018, 13:43
26.12.2018, 21:30
25.12.2018, 07:15
25.12.2018, 08:00
26.12.2018, 16:04
Аналитика
Сегодня 09:53
Политкухня
Бизнесмен из Петрозаводска не рассчитывает на новогодние подарки от государства.
27.12.2018 14:46
26.12.2018 12:19
26.12.2018 11:58
25.12.2018 16:00
Чтиво
27.12.2018 09:59
Без политики
Руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Лексунов подвел новогодние итоги и рассказал, как благодаря их современной глазной клинике в Карелии развивается медицинский туризм.
25.12.2018 11:03
25.12.2018 08:00
21.12.2018 13:01
Медиа
10.12.2018 10:39
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии