В России запретили "порошковый" алкоголь

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете производства и оборота порошкообразной спиртосодержащей продукции.

Инициатором запрета выступило правительство России, сообщает "Коммерсатъ".

Под "порошкообразной спиртосодержащей продукцией" понимаются пищевые и непищевые сухие вещества, которые содержат более 0,5% этилового спирта и предназначены для получения продукции в жидком виде.

"Данная продукция не имеет разрешения для реализации на территории стран Европейского союза, а также, согласно официальным данным Бюро по торговле и налогам по алкоголю и табаку, в США этот вид продукции разрешен для реализации только в отдельных штатах",— говорилось в пояснительной записке к законопроекту.