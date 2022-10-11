В России запустили новую соцcеть

В стране заработала новая социальная сеть QR'ME с автоматической маркировкой контента.

В России запущена новая социальная сеть QRʼME с автоматической маркировкой контента, пишет «Интерфакс».

Пользователи смогут создать уникальный QR-код, с помощью которого можно будет перейти как на страницу пользователя, так и на определенный контент, выложенный в социальной сети.

«Задача проекта достаточно амбициозная — проложить мост между реальным миром и виртуальным. Мы решили сделать продукт, где пользователь не ограничен виртуальными механиками. Мы хотели дать возможность использовать виртуальную систему для создания различных активностей в офлайне, проявления своей индивидуальности и привлечения внимания к себе пользователей», — сказал основатель и управляющий директор социальной сети QRʼME Александр Агеев на пресс-конференции в «Интерфаксе».

По его словам, рассматривая различные механизмы для быстрого и удобного перехода пользователей из онлайн-формата в офлайн и обратно, разработчики приняли решение остановиться на QR-кодах, которые можно присвоить как любому контенту, размещенному в сети, так и к странице пользователя целиком.

«У пользователей будет возможность получать QR-код, который можно привязать к любой сущности внутри приложения — к любому контенту, будь то пост, фото, видеоролик, история, анонс или вообще профиль целиком», — отметил Агеев.

При этом он уточнил, что код «может быть получен в виде брендированного мерча, который будет доступен к покупке в привычных маркет-плейсах».

«Таким образом, всем заинтересованным в офлайне будет легко попасть на страницу с конкретным контентом внутри приложения. QR-код привязывается к профилю пользователя и может быть использован неограниченное количество раз. Этот механизм открывает большой потенциал для коммуникаций», — подчеркнул Агеев.

Функционал приложения, как отметил Агеев, привычен для пользователей. Так, им будут доступны публикация фото и видео-контента с хронометражем не более одной минуты, возможность комментировать, ставить реакции и лайки на публикации и истории, возможность делиться публикациями и анонсами внутри приложения или в сторонних приложениях. Также пользователем будет доступна настройка видимости постов.

В приложении интегрирован фото- и видео- редактор, управление которым, по словам одного из создателей, у большинства пользователей соседей не вызовет вопросов. Также в сети встроен автоматизированный алгоритм подбора контента для пользователя, который основывается на интересах, предпочтениях и истории просмотров пользователя.



В приложении пользователям будет доступен мессенджер с функцией обмена файлами — можно будет делиться как постами внутри соцсети, так и сторонними ссылками.

Еще одним инструментом в приложении, как рассказал Агеев, станут «Анонсы» — органайзер, в котором можно будет управлять мероприятиями.



Этот инструмент будет интересен как пользователем для развлечения, так и тем, кто планирует развивать свой бизнес — индивидуальные специалисты смогут формировать клиентские записи или использовать анонсы как площадку для анонсов мероприятий. В будущем рассматривается возможность сотрудничества с агентствами по продаже билетов на мероприятия.

В будущем в сети появится возможность монетизации контента для блогеров, а также будет запущена реклама, старт продаж которой намечен на первый квартал 2023 года.

Пока приложение функционирует только на русском языке, но в ближайшее время будет запущена англоязычная версия. Приложение доступно в AppStore, Google play, RuStore и Huawei маркетах.