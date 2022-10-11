Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Каждый клиент при покупке новостройки в «Баренц Групп» может получить ипотеку от 4,1% годовых
08.11.2022 15:00

В России запустили новую соцcеть

Новости. Общество
00:10, 09 Ноября 2022
фото: © QR'ME

Новости партнеров

В стране заработала новая социальная сеть QR'ME с автоматической маркировкой контента.

В России запущена новая социальная сеть QRʼME с автоматической маркировкой контента, пишет «Интерфакс».

Пользователи смогут создать уникальный QR-код, с помощью которого можно будет перейти как на страницу пользователя, так и на определенный контент, выложенный в социальной сети.

«Задача проекта достаточно амбициозная — проложить мост между реальным миром и виртуальным. Мы решили сделать продукт, где пользователь не ограничен виртуальными механиками. Мы хотели дать возможность использовать виртуальную систему для создания различных активностей в офлайне, проявления своей индивидуальности и привлечения внимания к себе пользователей», — сказал основатель и управляющий директор социальной сети QRʼME Александр Агеев на пресс-конференции в «Интерфаксе».

По его словам, рассматривая различные механизмы для быстрого и удобного перехода пользователей из онлайн-формата в офлайн и обратно, разработчики приняли решение остановиться на QR-кодах, которые можно присвоить как любому контенту, размещенному в сети, так и к странице пользователя целиком.

«У пользователей будет возможность получать QR-код, который можно привязать к любой сущности внутри приложения — к любому контенту, будь то пост, фото, видеоролик, история, анонс или вообще профиль целиком», — отметил Агеев.

При этом он уточнил, что код «может быть получен в виде брендированного мерча, который будет доступен к покупке в привычных маркет-плейсах».

«Таким образом, всем заинтересованным в офлайне будет легко попасть на страницу с конкретным контентом внутри приложения. QR-код привязывается к профилю пользователя и может быть использован неограниченное количество раз. Этот механизм открывает большой потенциал для коммуникаций», — подчеркнул Агеев.

Функционал приложения, как отметил Агеев, привычен для пользователей. Так, им будут доступны публикация фото и видео-контента с хронометражем не более одной минуты, возможность комментировать, ставить реакции и лайки на публикации и истории, возможность делиться публикациями и анонсами внутри приложения или в сторонних приложениях. Также пользователем будет доступна настройка видимости постов.

В приложении интегрирован фото- и видео- редактор, управление которым, по словам одного из создателей, у большинства пользователей соседей не вызовет вопросов. Также в сети встроен автоматизированный алгоритм подбора контента для пользователя, который основывается на интересах, предпочтениях и истории просмотров пользователя.

В приложении пользователям будет доступен мессенджер с функцией обмена файлами — можно будет делиться как постами внутри соцсети, так и сторонними ссылками.

Еще одним инструментом в приложении, как рассказал Агеев, станут «Анонсы» — органайзер, в котором можно будет управлять мероприятиями.

Этот инструмент будет интересен как пользователем для развлечения, так и тем, кто планирует развивать свой бизнес — индивидуальные специалисты смогут формировать клиентские записи или использовать анонсы как площадку для анонсов мероприятий. В будущем рассматривается возможность сотрудничества с агентствами по продаже билетов на мероприятия.

В будущем в сети появится возможность монетизации контента для блогеров, а также будет запущена реклама, старт продаж которой намечен на первый квартал 2023 года.

Пока приложение функционирует только на русском языке, но в ближайшее время будет запущена англоязычная версия. Приложение доступно в AppStore, Google play, RuStore и Huawei маркетах. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2022, 09:26
Возможности поездок через Финляндию по туристической визе расширились
03.11.2022, 10:00
Стало известно состояние ребенка, который пострадал в торгово-развлекательном центре Петрозаводска
03.11.2022, 16:45
В Петрозаводске ребенка, который после избиения отцом вышел из 2-летней комы, выписали из больницы
03.11.2022, 16:59
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
04.11.2022, 13:52
Собака помешала самолету из Москвы приземлиться в Петрозаводске
07.11.2022, 12:03
В Петрозаводске родные не спешат забирать домой ребенка, который после избиения отцом вышел из комы и лежит обездвиженный

Аналитика

03.11.2022 13:39
Тема недели
Вменяем или психически нездоров?
Неоднократно судимый житель Петрозаводска, обвиняемый в жестоком убийстве уроженки Олонца Дианы, проходит стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.
Прогноз экономики Карелии: ожидания и реальность
01.11.2022 09:00
Деньги не пахнут?
31.10.2022 08:30
Нужна помощь — мы идем к вам!
30.10.2022 12:03
«ПКС-Водоканал» заменит коммуникации в Октябрьском районе Петрозаводска
28.10.2022 16:47
Вне зоны доступа: новые условия госконтрактов монополизируют рынок вывоза мусора
28.10.2022 15:15
Глаз да глаз нужен: как в Петрозаводске заканчивается сезон благоустройства
27.10.2022 14:55
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2022 16:27
Без политики
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
Многопрофильный медицинский центр «Поликлиник» примет первых пациентов в ноябре.
Такой бизнес нам нужен: как «Карелкамень» озерного лосося сохраняет
03.11.2022 14:58
Покой нам только снится
31.10.2022 13:33
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.