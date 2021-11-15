В России зарегистрировано более 9 миллионов 700 тысяч заразившихся коронавирусом

За последние сутки было зафиксировано более 33 тысяч случаев ковида, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 33 389 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 442 (7,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 703 107 случаев случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 400 117.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 35 185 человек.

По данным на 2 декабря, за сутки в России подтверждено 1 221 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 277 640 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 2 декабря остаются 1 731 397 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 249 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированы три смерти от ковида, выздоровел 231 человек.