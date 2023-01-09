В рождественскую ночь добровольцы Карелии спасли замерзавшего в снегу мужчину

«Ночной патруль» поискового отряда «ЛизаАлерт» в Рождество спасли замерзавшего на улице человека.

Как сообщается в паблике поисковиков, в рождественскую ночь температура на улице опустилась до -15 градусов. «Ночной патруль» «ЛизаАлерт» заступил на дежурство.

На абсолютно безлюдной улице добровольцы увидели лежавшего в снегу замерзшего молодого человека. Они утеплили его, вызвали «скорую» и передали в руки медиков.

По словам добровольцев, возможно, эта рождественская ночь стала для молодого человека вторым днем рождения.

Как отмечается в паблике, главная задача «Ночного патруля» — помогать людям, оказавшимся на улице в морозную ночь.

«В первую очередь мы обращаем внимание на пожилых людей, инвалидов, детей — тех, кто в это время должен находиться дома, а не на холодной улице. Но бывают разные обстоятельства. Каждый человек, которому мы помогаем, — это потенциально не состоявшийся несчастный случай», — объяснили в «Лиза Алерт».