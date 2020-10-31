Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Минздрава Карелии дал прогноз, когда наступит пик заболеваемости короновируса в республике 7
Сегодня 16:27
Экс-мэр Олонца предрекает конец местному самоуправлению в Карелии 5
Сегодня 13:36
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 6500 1
Сегодня 08:38
Березы вырубят еще на одной улице Петрозаводска 5
Сегодня 13:03
Почта изменит режим работы из-за Дня народного единства 1
Сегодня 14:43
В Карелии врачи борются за жизнь четверых тяжелобольных коронавирусом
Сегодня 10:09

В РПЦ предлагают включить священные тексты в школьную программу по литературе

Новости. Общество
21:40, 31 Октября 2020
фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Загрузка...

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал включить священные тексты традиционных религий в школьную программу по литературе.

"Мне кажется, что священные тексты традиционных религий должны быть, пусть даже в каком-то сокращенном объеме, включены в школьную программу, в том числе в школьную программу по литературе", - заявил Илларион в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Митрополит считает также, что священные тексты традиционных религий не должны иметь возрастной маркировки, и поддержал предложение главы комитета Государственной думы РФ по культуре Елены Ямпольской о пересмотре системы возрастной маркировки литературных произведений.

"Мне кажется очень правильным предложение оставить только одну маркировку 18+. Это черта, которая очень условна, она отделяет людей совершеннолетних от несовершеннолетних, и в ту категорию, которая будет маркироваться 18+, нужно вносить ту литературу, которая может шокировать ребенка, оказать негативное воздействие на его психику. Конечно же, священные тексты традиционных религий не должны вообще никак маркироваться", - добавил глава ОВЦС.

27 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству заявил, что вопрос об изменении правил возрастной маркировки произведений литературы и искусства будет проработан. Таким образом он прокомментировал соответствующие предложения Елены Ямпольской, назвавшей нынешнюю возрастную маркировку абсурдной.

Ямпольская заявила, что нынешняя система возрастной маркировки (0+, 6+, 12+ и так далее) уже не первый год мешает театрам, библиотекам, музеям и книготорговле. Она привела ряд примеров ("Тихий Дон" имеет маркировку 18+, "Ромео и Джульетта" - 16+, Евангелие и Коран - 16+), и предложила оставить только маркировку 18+, пишет ТАСС.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-31 22:24:54
Ни в коем случае.
Leopol'd
2020-10-31 22:21:11
А он внимательно прочитал тору/ветхий завет?! Он школьникам про геноцид, массовые казни и сексуальные оргии будет читать?!
Off
2020-10-31 21:55:52
Сначала священные тексты.. потом головы резать нехристям.
User
2020-10-31 21:44:56
РПЦ упорно лезет в дела светского государства от которого она отделена. В школе не место "опиуму для народа"!
Н - новый
2020-10-31 22:37:25
User, у вас в еврафросоюзе церковную десятину плотют
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

Аналитика

30.10.2020 15:53
Капитал
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
30.10.2020 11:27
"Мутная" запись 12
29.10.2020 13:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 10
27.10.2020 12:27
Вся аналитика

Чтиво

30.10.2020 17:33
Личное мнение
"Меняют самостоятельных на послушных" 3
В районах Карелии не останется ни одного управленца, избранного народом, а это не только конец местному самоуправлению, это угроза самому понятию "народовластие".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»