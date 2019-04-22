В санатории "Марциальные воды" обнаружены множественные финансовые нарушения

Ревизионная комиссия обнаружила в ООО "Санаторий "Марциальные воды" финансовые нарушения. Отчет предполагается направить в правоохранительные органы.

В целом, финансовые итоги работы ООО "Санаторий "Марциальные воды" в 2018 году таковы. Выручка от реализации путевок составила 145,2 миллиона рублей, что на 8% меньше, чем в 2017 году, и на 28% ниже запланированных показателей. Убыток от финансово-хозяйственной деятельности составил 22,1 млн рублей. Дебиторская задолженность – 6,2 млн рублей, кредиторская – 51,8 млн рублей. Основными кредиторами стали: ООО "Александрит", которое занимается поставками мазута (долг 11,8 млн рублей), ООО "Биолайн" (долг за поставку продуктов 4,1 млн рублей). Кроме того, есть долг перед Пенсионным фондом – 4,2 млн рублей, перед налоговой службой – 3,5 млн рублей, перед администрацией Кондопожского района за аренду земли – 1,8 млн рублей.

"В результате действий руководителя санаторию нанесен ущерб в сумме 822 тысячи рублей. Посчитать ущерб, который нанесен в связи со сменой поставщиков продуктов и оказания услуг по стирке белья не представляется возможным. Также достоверность договоров подряда по добыче грязи вызывает большие сомнения… Учредителям (рекомендовано) проявить внимание на проявление в действиях руководителя умышленного доведения санатория до неплатежеспособного состояния", - таков вывод ревизионной комиссии.

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