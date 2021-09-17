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В Санкт-Петербурге прогулочный катер врезался в опору моста и затонул – пострадавшие госпитализированы

Новости. Происшествия
16:18, 18 Сентября 2021
фото: транспортная прокуратура Северо-Запада

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Прогулочный катер сегодня в 5 утра влетел в опору моста на Большой Невке, трое пассажиров госпитализированы с серьезными травмами.

Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры, 18 сентября катер «Премьера», получивший повреждения при столкновении с опорой Гренадерского моста около 5 утра, смог дойти до Кантемировского, где затонул.

Все находившиеся на борту люди — четыре человека — спаслись, но трое после осмотра скорой были увезены в больницу.

Разлива нефтепродуктов, уточняет ведомство, не произошло.
Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта после ДТП на воде.

Как стало известно «Фонтанке», самые серьезные травмы получила одна из двух дам, которые были на «Премьере» в момент столкновения. С переломом челюсти и разрывом губы её увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Не исключено, что ей может потребоваться помощь пластического хирурга. Вторую женщину госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Помимо подозрения на травму головы, медики зафиксировали у нее небольшое переохлаждение. Четвертого участника ночной прогулки — мужчину с переломом кисти — увезли в Мариинскую больницу.

Ранее сообщалось, что за штурвалом катера «Премьера» был его владелец, который обычно катает на нем туристов, а в этот раз устроил прогулку для друзей.

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