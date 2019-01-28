В Санкт-Петербурге проходят Дни культуры Карелии

Дни культуры будут проходить в северной столице с 28 февраля по 2 марта в рамках празднования 100-летия образования республики . По традиции они приурочены ко Дню "Калевалы", который отмечается 28 февраля, сообщили в Минкультуры Карелии.

Центральным событием Дней культуры Карелии станет XIII Международный традиционный этнофестиваль "Земля Калевалы". Ее представители рассказали о программе мероприятия на пресс-конференции, прошедшей в Петрозаводске 25 января.

Этнофестиваль будет проходить в Санкт-Петербурге на нескольких площадках. Он открылся 28 февраля в Санкт-Петербургском доме национальностей выставкой "Карелия – страна Калевалы".

Свой взгляд на всемирно известную эпическую поэму представят два карельских художника – Игорь Гашков (резьба по дереву) и Борис Акбулатов (графика).

Торжественное открытие состоится 1 марта в концертном зале "У Финляндского". В этот же день в культурно-досуговом центре "Московский" пройдет гала-концерт ведущих творческих коллективов Карелии, а перед концертом развернется выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества.

В Дни фестиваля в детских библиотеках Петербурга пройдет акция – чтение карельских сказок в исполнении артистов и почетных гостей.