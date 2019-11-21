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Новости. Общество
08:30, 21 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

В Сегеже начали сжигать мертвых птиц

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Начальник отдела по делам гражданской обороны и ЧС Александр Серов рассказал, что власти делают для урегулирования ситуации в городе.

"У нас организован мониторинг Сегежской ЦРБ, - отметил Серов. - С 11 ноября всплеска каких-либо заболеваний не выявлено, мониторинг продолжается. В настоящее время подрядчик - ОАО РЦС уже начал убирать птиц. Информация стекается к нам, мы передаем адреса. У них есть крематор, где все трупы будут уничтожаться. Птичьего гриппа наша лаборатория не обнаружила. Другие исследования проводятся. С сотрудниками Россельхознадзора были отобраны восемь экземпляров погибших птиц и отправлены в Санкт-Петербург. Результаты обещали к 22 ноября прислать. Проводится проверка природоохранной прокуратурой совместно с Росприроднадзором. Начал проверку Следком".

Что думает о ЧП руководство Сегежского ЦБК, читайте здесь.

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Комментарии

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David
2019-11-21 09:30:58
А зачем сжигать? :) Они же соленые, опасности не представляют!
Гость
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