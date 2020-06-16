В Сети появилась последняя запись аспирантки, которую убил и расчленил профессор СПбГУ (ВИДЕО 18+)

Опубликовано видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой его обвиняют.

Защита историка Олега Соколова заявила о намерении представить в качестве доказательства своей позиции видеозапись ссоры с Анастасией Ещенко. Сделана она была самим обвиняемым на мобильный телефон и содержится в материалах дела, пишет "Мойка78".

Это последняя запись с погибшей.

СМИ уже не раз упоминали о существовании этой записи, излагая ее содержание исключительно устами защиты, по словам которой видео "раскрывает весь характер взаимоотношений" между Соколовым и аспиранткой, в жутком убийстве которой он обвиняется.

На записи девушка кричала на снимающего видео Соколова и говорила, что ненавидит его и больше не любит.



Когда студентка попыталась выйти из комнаты, профессор оттолкнул ее.



"За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?" , – кричала девушка.

Напомним, 9 ноября 2019 года стало известно, что в Санкт-Петербурге около дома на набережной реки Мойки задержали мужчину, который пытался утопить в реке пакет с отрубленными женскими руками. Мужчина привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в который попал воздух.

Задержанным оказался 63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), кандидат исторических наук Олег Соколов. Преподаватель находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с сильным переохлаждением.