В Сети появилось новое свадебное фото Пелагеи и Ивана Телегина

31-летняя певица Пелагея и 26-летний хоккеист Иван Телегин тайно поженились летом 2016-го. Спустя два года в Интернете появилась ранее не известная фотография с их свадьбы.

Как отмечает Cosmo, подруга артистки поздравила пару с годовщиной свадьбы и поделилась снимком со свадебной фотосессии на море.

"Мои ребятушки, поздравляю вас с годовщиной свадьбы. Я не могу не выложить эту фотографию! Потому что вы настолько красивые, счастливые, любящие друг друга", — написала девушка.

Поклонники пары оценили кадр: "Какие счастливые! Очень красивая фотография", "Спасибо за фотку, Кать", "Поздравляем Телегиных!", "Боже. Какие красивые", "Самые-самые", "Прекрасная пара".

В январе 2017 года Пелагея родила от Ивана дочь Таисию. Девочка стала вторым ребенком для спортсмена: у него есть сын Марк от бывшей жены.

В марте этого года в Сеть просочилось фото, на котором Ивана Телегина целует брюнетка. Тогда распространились слухи, что супруги находятся на грани развода. Но Пелагея опровергла информацию о расставании с мужем, а через некоторое время в соцсетях появился снимок, на котором артистка и хоккеист позируют с друзьями возле пляжного домика на Мальдивах.