В "скорую помощь" Петрозаводска за время каникул поступило почти 4 тысячи вызовов

В Минздраве Карелии подвели итоги работы учреждений здравоохранения в дни новогодних и рождественских "каникул".

Как отмечает ведомство, особая нагрузка легла на Больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска, в приемный покой которой в сутки обращались до 200 человек, и Детскую республиканскую больницу, обслуживающую до 70 обращений в сутки. В сосудистый центр Республиканской больницы им. В.А. Баранова госпитализировано 88 человек, в том числе 50 человек – в отделение острого нарушения мозгового кровообращения и 38 человек – в кардиологическое отделение.

Всего на петрозаводскую станцию скорой медицинской помощи поступило 3865 вызовов.