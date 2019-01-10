07:15, 10 Января 2019
В "скорую помощь" Петрозаводска за время каникул поступило почти 4 тысячи вызовов
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В Минздраве Карелии подвели итоги работы учреждений здравоохранения в дни новогодних и рождественских "каникул".
Как отмечает ведомство, особая нагрузка легла на Больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска, в приемный покой которой в сутки обращались до 200 человек, и Детскую республиканскую больницу, обслуживающую до 70 обращений в сутки. В сосудистый центр Республиканской больницы им. В.А. Баранова госпитализировано 88 человек, в том числе 50 человек – в отделение острого нарушения мозгового кровообращения и 38 человек – в кардиологическое отделение.
Всего на петрозаводскую станцию скорой медицинской помощи поступило 3865 вызовов.
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